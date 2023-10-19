Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor Merkez Bankası döviz ve altın rezervlerindeki artış, toplam rezervlere de artış yönünde yansıdı. Rezervler 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara çıktı.

AA

Türkiye'nin ekonomi politikasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerini güçlenmesi hedefi başarı ile gerçekleştiriliyor.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 13 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 615 milyon dolar artarak 124 milyar 498 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervleri arttı

Buna göre, 13 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 155 milyon dolar artışla 83 milyar 307 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 6 Ekim'de 83 milyar 152 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 460 milyon dolar artarak 39 milyar 731 milyon dolardan 41 milyar 191 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler artışını sürdürdü

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 13 Ekim haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 615 milyon dolar artışla 122 milyar 883 milyon dolardan 124 milyar 498 milyon dolara çıktı.

Mayıs sonundan 13 Ekim'e kadar rezervler 26 milyar dolar arttı

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 13 Ekim ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 26 milyar 40 milyon dolar olurken, bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)