Merkez Bankası rezervleri arttı Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası'nın rezervleri, döviz ve altında ayrı ayrı artarak 6 milyar 874 milyon dolar artarak 126,9 milyar dolara çıktı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınladı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 17 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 874 milyon dolar artarak 126 milyar 887 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 4 milyar 232 milyon dolar arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 232 milyon dolar artışla 73 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Mart'ta 69 milyar 696 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 2 milyar 643 milyon dolar yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 643 milyon dolar artarak 50 milyar 316 milyon dolardan 52 milyar 959 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervleri artışa geçti

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 6 milyar 874 milyon dolar artışla 120 milyar 13 milyon dolardan 126 milyar 887 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):