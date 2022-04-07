Petrol
100.76
-0.31%
Euro
16.09
0.33%
Dolar
14.74
0.25%
Altın
915.30
0.51%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
642.000
-1.65%
BTXN Coin
32.62
0.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Merkez Bankası rezervleri döviz ağırlıklı olarak arttı

    Ekonominin odağında olan Merkez Bankası'nın rezervleri, geçen haftadan bugüne 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası rezervleri döviz ağırlıklı olarak arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Nisan haftasında 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara yükseldi.

    Brüt döviz rezervleri arttı

    Buna göre, 1 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 219 milyon dolar artışla 66 milyar 857 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 25 Mart'ta 65 milyar 638 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri azaldı

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 295 milyon dolar azalarak 42 milyar 399 milyon dolardan 42 milyar 104 milyon dolara geriledi.

    TCMB

    Toplam rezevler 924 milyon dolar arttı

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar artarak 108 milyar 37 milyon dolardan 108 milyar 961 milyon dolara çıktı.


    İlginizi Çekebilir

    Jeff Bezos'un Amazon'u Starlink'e rakip oldu: Project Kuiper
    Teknoloji

    Jeff Bezos'un Amazon'u Starlink'e rakip oldu: Project Kuiper

    Londra Kitap Fuarı'nda Türkiye standı büyük ilgi gördü
    Kitap

    Londra Kitap Fuarı'nda Türkiye standı büyük ilgi gördü

    Antalya'da mezarlığın demir kapısı çalındı
    3. Sayfa

    Antalya'da mezarlığın demir kapısı çalındı

    Görüş Bildir