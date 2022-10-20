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    Merkez Bankası rezervleri, yılın en yüksek seviyesine çıktı

    Merkez Bankası rezervleri döviz rezervlerinin artışı ile birlikte 116 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
    • 20.10.2022 - 15:48
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    Merkez Bankası rezervleri, yılın en yüksek seviyesine çıktı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    Bu istatistiklerin arasında öne çıkan toplam rezervler 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 50 milyon dolar arttı.

    Yılın en yüksek seviyesi

    Toplamda 116 milyar 26 milyon dolara yükseler rezervler yılın en yüksek seviyesini gösterdi.

    Brüt döviz rezervleri, 2 milyar 920 milyon dolar arttı

    Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 14 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 920 milyon dolar artışla 76 milyar 172 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası rezervleri, yılın en yüksek seviyesine çıktı #1

    Altın rezervleri 869 milyon dolar azaldı

    AA'nın haberine göre söz konusu dönemde altın rezervleri ise 869 milyon dolar azalarak 40 milyar 724 milyon dolardan 39 milyar 855 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası'nın rezervi 116 milyar 26 milyon dolar

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 50 milyon dolar artışla 113 milyar 976 milyon dolardan 116 milyar 26 milyon dolara yükseldi.


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