Merkez Bankası rezervleri yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

Rezervler yılın en yüksek seviyesinde

TCMB toplam rezervleri 18 Kasım haftasında, bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar artarak, 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 3 milyar 409 milyon dolar arttı

Buna göre, 18 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 409 milyon dolar artışla 80 milyar 30 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 11 Kasım'da 76 milyar 621 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 1 milyar 953 milyon dolar yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 953 milyon dolar yükselerek 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Kasım haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 362 milyon dolar artışla 117 milyar 523 milyon dolardan 122 milyar 885 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):