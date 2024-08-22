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Merkez Bankası rezervlerinde artış: 153 milyar dolara yaklaştı

Merkez Bankası rezervlerinde artış: 153 milyar dolara yaklaştı Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar artış göstererek 152 milyar 915 milyon dolara yükseldi.