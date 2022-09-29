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    Merkez Bankası rezevleri 3,9 milyar dolar azaldı

    TCMB tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, Merkez Bankası'nın rezervleri 110 milyar 804 milyon dolara geriledi.
    • 29.09.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 15:58
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    Merkez Bankası rezevleri 3,9 milyar dolar azaldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri ekonomi hakkında önemli bir veri olarak takip ediliyor.

    TCMB toplam rezervleri 23 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azalarak 110 milyar 804 milyon dolara geriledi.

    Brüt döviz rezervleri azaldı

    Buna göre, 23 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 489 milyon dolar azalışla 71 milyar 335 milyon dolara indi.

    Brüt döviz rezervleri, 16 Eylül'de 74 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Altın rezervleri geriledi

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara geriledi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 934 milyon dolar azalışla 114 milyar 738 milyon dolardan 110 milyar 804 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezevleri 3,9 milyar dolar azaldı #1


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