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- Merkez Bankası Şubat 2022 faizi açıklandı mı? PPK toplantı tarihi...
Merkez Bankası Şubat 2022 faizi açıklandı mı? PPK toplantı tarihi...
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 14:32
- Güncelleme : 07.02.2022 - 14:33
Ekonomik gelişmeleri merak edenler, Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor.
Döviz kurlarını etkilemesi beklenen 'Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt aranıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bu yıl ikinci kez toplanacak.
Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2022 Şubat Merkez Bankası toplantısı hakkında bilgiler...
MERKEZ BANKASI ŞUBAT FAİZİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat Perşembe günü saat 14:00’da açıklanacak.
20 Ocak 2022'de yapılan yılın ilk Merkez Bankası faiz toplantısında, faizlerin yüzde 14'te sabit tutulması kararı verilmişti.
MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ 2022
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17 Şubat 2022
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17 Mart 2022
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14 Nisan 2022
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26 Mayıs 2022
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23 Haziran 2022
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21 Temmuz 2022
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22 Eylül 2022
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20 Ekim 2022
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