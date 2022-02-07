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Merkez Bankası Şubat 2022 faizi açıklandı mı? PPK toplantı tarihi...

Merkez Bankası Şubat 2022 faizi açıklandı mı? PPK toplantı tarihi...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından belirlenen faiz kararı, yatırımcılar tarafından bekleniyor. Peki Merkez Bankası PPK şubat ayı faizi ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?