Merkez Bankası, şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı Uluslararası Yatırım Pozisyonu'na göre şubat ayında Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ve yükümlülükleri azaldı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı.

2023 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında azalışla 303,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 2,9 oranında azalışla 570,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Net UYP

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -276,9 milyar ABD doları iken 2023 Şubat sonunda -267,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında azalışla 117,4 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 oranında artışla 124,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 9,2 oranında artışla 49,1 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,5 oranında azalışla 147,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.



Portföy yatırımları

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında azalışla 91,8 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında azalışla 26,3 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 4,3 oranında artışla 1,3 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 6,9 artışla 44,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer yatırımlar

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,0 oranında artarak 331,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında azalarak 39,7 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 21,2 oranında artarak 17,1 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,3 oranında azalarak 56,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında artarak 101,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.