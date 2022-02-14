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    Merkez Bankası, Ümraniye binasını İFM'ye taşıyor

    Merkez Bankası'nın bina nakli ile ilgili planını çalışanlarına duyurduğu bilgisi paylaşıldı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:36
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    Merkez Bankası, Ümraniye binasını İFM'ye taşıyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çalışanlarına gönderdiği bir e posta ile bankanın İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) Haziran-Eylül döneminde taşınılacağını belirtti.

    İSTANBUL ÜMRANİYE'DEKİ BİNA NAKLEDİLECEK

    TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Haziran 2022'de İFM'ye taşınmayı planladığını geçen yıl söylemişti.

    NAKİL İKİ YIL ÖNCE BAŞLADI

    TCMB, İstanbul Ümraniye'deki binasına birimlerini nakletmeye yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı.

    TCMB


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