- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Merkez Bankası, Ümraniye binasını İFM'ye taşıyor
Merkez Bankası, Ümraniye binasını İFM'ye taşıyor
Merkez Bankası'nın bina nakli ile ilgili planını çalışanlarına duyurduğu bilgisi paylaşıldı.
- AA
- 14.02.2022 - 09:16
- Güncelleme : 14.02.2022 - 09:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çalışanlarına gönderdiği bir e posta ile bankanın İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) Haziran-Eylül döneminde taşınılacağını belirtti.
İSTANBUL ÜMRANİYE'DEKİ BİNA NAKLEDİLECEK
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Haziran 2022'de İFM'ye taşınmayı planladığını geçen yıl söylemişti.
NAKİL İKİ YIL ÖNCE BAŞLADI
TCMB, İstanbul Ümraniye'deki binasına birimlerini nakletmeye yaklaşık 2 yıl önce başlamıştı.