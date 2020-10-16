Merkez Bankası, yaklaşık 10 milyar liralık repo ihalesi düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün geleneksel yöntemle bir repo ihalesi düzenleyerek piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB, bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 9 milyar 999 milyon 999 bin lira miktarlı repo ihalesi, 13 Kasım vadeli olarak gerçekleşti.

TCMB REPO İHALESİYLE PİYASAYA YAKLAŞIK 10 MİLYAR LİRA VERDİ

Merkez Bankası'nın likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde düzenlediği repo ihalesine, 40 milyar 25 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,25, 13,27 ve 13,28 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 14,09,14,11 ve 14,13 seviyesinde gerçekleşti.