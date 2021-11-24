Merkez Bankası yatırım eğilimini ölçtü

Merkez Bankası, 2021 yılı güz dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ni artış yönünde olduğunu belirterek yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 yılı güz dönemine ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne göre imalat sanayi genelinde 2021 ve 2022'de yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artması beklenirken, talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu gözlendi.

TALEP FAKTÖRÜ YATIRIMDA BELİRLEYİCİ

Öte yandan 2021 ve 2022 için imalat sanayi genelinde talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu belirtildi.

BEKLENTİ İMALAT SANAYİ GENELİNDE 2021 VE 2022 YILI YATIRIM HARCAMALARI ARTMASI YÖNÜNDE

TCMB Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne göre, imalat sanayi genelinde 2021 ve 2022 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artması bekleniyor.

Öte yandan sonuçlar, imalat sanayi genelinde 2022 yılı yatırım harcamalarının da bir önceki yıla göre artmasının beklendiğini ortaya koydu.

En yüksek artış bekleyen grubun ise üretimde 500 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerleri olması dikkati çekti.

YIPRANMIŞ TESİS VE EKİPMANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACINA YÖNELİK YATIRIM ÖN PLANDA

Amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2021 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olduğu görülürken, bunu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedefleri izledi.

İş yerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye bakıldığında ise bu yıl yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olduğu, bunu takiben üretimde verimliliğin artırılmasının izlediği görüldü.