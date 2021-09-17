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    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

    TCMB, 2021 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi İstatistiklerini yayınladı.
    • AA
    • 17.09.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 10:57
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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi İstatistiklerine göre yıllık enflasyon, dolar, büyüme beklentilerini ortaya koydu.

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken, bu anket döneminde yüzde 16,74 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,48 iken, bu anket döneminde yüzde 12,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,52 ve yüzde 10,71 olarak gerçekleşti.

    enflasyon eklentisi

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

    2021 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,44 olasılıkla yüzde 12,00-12,99 aralığında, yüzde 27,76 olasılıkla yüzde 13,00-13,99 aralığında, yüzde 18,58 olasılıkla ise yüzde 14-14,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,25’inin beklentilerinin yüzde 12-12,99 aralığında, yüzde 25'inin beklentilerinin yüzde 13-13,99 aralığında, yüzde 16,67‘sinin beklentilerinin ise yüzde 14-14,99 aralığında olduğu gözlendi.

    Faiz eklentisi belli oldu

    FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 19

    BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19  olarak gerçekleşti.

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı #3

    DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ: DOLAR/TL 8,92 LİRA

    Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 TL iken, bu anket döneminde 9,56 TL olarak gerçekleşti.

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı #4

    2021 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 8,2

    GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 6 iken bu anket döneminde yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti.

    2022 BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,2

    GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.

    Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı #5

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