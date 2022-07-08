Merkez Bankası'na göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 oldu

Merkez Bankası'na göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 oldu

Merkez Bankası'nın düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aylık ve yıl sonu enflasyon, büyüme, döviz, faiz öngörüsünü aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Merkez Bankası yapılan anketlerin sonucunda enflasyon, büyüme, döviz ve faiz öngörüleri belli oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 69,94

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 oldu.

12 ay sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 40,23

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 oldu.

24 ay sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 21,27

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri



2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,80 olasılıkla yüzde 30-36,99 aralığında, yüzde 20,51 olasılıkla yüzde 37-43,99 aralığında, yüzde 27,03 olasılıkla ise yüzde 44-50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,51’inin beklentilerinin yüzde 30-36,99 aralığında, yüzde 26,83’ünün beklentilerinin yüzde 37-43,99 aralığında, yüzde 24,39‘unun beklentilerinin ise yüzde 44- 50,99 aralığında olduğu gözlendi.



24 ay sonrası enflasyon beklentileri



2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 22-25,99 aralığında, yüzde 22,04 olasılıkla ise yüzde 26,00’dan fazla artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 32,50‘sinin beklentilerinin yüzde 22-25,99 aralığında, yüzde 25'inin beklentilerinin yüzde 26’dan fazla olduğu gözlendi.





Faiz beklentileri: Yüzde 14



Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.





Yıl sonu döviz beklentisi: 18,99 lira



Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,89 lira iken, bu anket döneminde 18,99 lira olmuştur.





12 ay sonu döviz beklentisi: 20,70 lira

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,70 lira ve 20,92 lira olarak gerçekleşmiştir.





GSYH 2022 büyüme beklentileri yüzde 3,6



Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 büyüme beklentileri yüzde 3,8

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.