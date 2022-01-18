Merkez Bankası'nda olağanüstü toplantı

TCMB Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanma tarihi belli oldu.

MERKEZ BANKASI 3 ŞUBAT'TA TOPLANIYOR

Yapılan açıklamaya göre Kurul, 3 Şubat tarihinde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak.

TOPLANTI GÜNDEMİNDEKİ İKİ KONU AÇIKLANDI

2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

DAHA ÖNCE DE BİRİKMİŞ İHTİYAT AKÇESİ KARARI VERİLMİŞTİ

TCMB 2019 ve 2020 Ocak aylarında alışılagelmişin aksine, bütçeye, kârının büyük bölümünü olağanüstü genel kurul düzenleyerek avans olarak aktarmıştı. Bu aktarım haricinde birikmiş yedek akçe aktarımları da gerçekleştirilmişti. Kâr aktarım tutarları 2019 ve 2020 için sırasıyla yaklaşık 34 ve 40 milyar lira olmuştu.

Ekononomi yönetimindeki değişiklik sonrası TCMB kâr dağıtımı için gereken genel kurulu 2021'de ise erkene almamıştı. Kâr payı aktarımı 2019 öncesindeki uzun yıllar boyunca nisan ayında gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yapılmış ve Hazine'ye aktarımlar ise nisan ya da mayıs ayında gerçekleşmişti

EKONOMİSTLER FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYOR

Ayrıca beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bu hafta perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında belli olacak politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor ve politika faizinin 14'te kalacağı görüşünü savunuyor.