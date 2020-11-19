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    Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık repo ihalesi

    TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor.
    • AA
    • 19.11.2020 - 12:18
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 12:19
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    Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık repo ihalesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek, bugün 17 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

    TCMB, bugün açtığı 17 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi ile Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisi daha eklemiş oldu.

    Repo-ihalesi

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