Merkez Bankası'ndan 83 milyar liralık repo ihalesi

TCMB, para politikaları gereği, miktar yöntemiyle yeni bir repo ihalesi daha gerçekleştirdi.

Türk Lirasını güçlendirme adımları atılmaya devam ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 82 milyar 999 milyon 999 bin 962 milyon lira verdi.

191 MİLYAR LİRALIK TEKLİF

İhaleye 191 milyar liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.