Merkez Bankası'ndan bankalara: 4 uygulamayı sona erdirin

Merkez Bankası, bankalara yönelik bazı uygulamaların sona erdirmeleri istediği bir metin hazırlayarak gönderdi. Merkez Bankası, bankalara 4 madde sunarak bu uygulamalara son verilmesini istedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa dışı saatlerdeki döviz işlemleri ve tahvil yükümlülüğünden kaçınmak için yüksek mevduat faizi uygulamalarının son bulmasını istedi.

"Toplam dört uygulama TCMB düzenlemelerinin ruhuna aykırı"

TCMB, bankalara ilettiği ve Reuters tarafından görülen "TCMB Denetim" başlıklı bugün tarihli metinde, son dönemde görülmeye başlanan toplam dört uygulamanın TCMB düzenlemelerinin "ruhuna aykırı" olduğunu, düzenlemelerin hedefledikleri amaçlarla örtüşmediğini ve finansal istikrarın temini konusunda da destekleyici olmadığını belirtti.

"Uygulamalar müfettişler tarafından inceleniyor"

TCMB, uygulamaların "müfettişler tarafından" incelenmeye devam edileceğini belirtti ve bankaların düzenlemelere ve talimatlara uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Son bulması istenen uygulamaların listesi

TCMB'nin son verilmesini istediği dört uygulama şöyle: