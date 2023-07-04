Merkez Bankası'ndan bir sadeleşme adımı daha Merkez Bankası politika faizini artırdığı zaman toplantı özetinde belirttiği sadeleştirme adımlarını sıklaştırdı. Artık kredinin faiz oranında artış yapılması, yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilmeyecek.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün itibarıyla bankalara gönderdiği yazıda kredi raporlarının süresini ertelemişti.

Merkez Bankası, bugün de refinansman veya farklı bir isim altında kredinin faiz/kâr payı oranında artış yapılmasının yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu.

TCMB'nin, menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında gerçekleştirdiği değişikliklere ilişkin bankalara gönderilen yazıda, bankaların, yıllık hesap dönemini takip eden yılın başından itibaren firmaların net ihracatçılık durumlarına ilişkin hesaplamalarını bir önceki yıla ilişkin ihracat ve ithalat tutarlarını kullanarak tespit edeceği belirtilerek şöyle denildi:

İhracat ve ithalat tutarlarının hesaplamaya dahil edilmesi

Bu durumda firmaların ihracat ve ithalat tutarlarına bir önceki yıl dahil edilir ve eski ihracat ve ithalat tutarlarından üçüncü yıla ait olanlar dikkate alınmaz. Firma tarafından talep edilmesi halinde içinde bulunulan mali yıla ait ihracat ve ithalat tutarları hesaplamaya dahil edilebilir. Bu durumda eski ihracat ve ithalat tutarlarından üçüncü mali yıla ait olanlar dikkate alınmaz. Bankalarca en geç her yıl dördüncü ayın son iş gününe kadar firmaların net ihracatçılık durumuna ilişkin hesaplamaları güncellenir. Bu tarihten sonra yapılacak kredi başvurularında güncel net ihracatçılık bilgileri esas alınır. Firmanın talebi üzerine 3 ayda bir defa firmanın net ihracatçı durumu bankaca yeniden tespit edilebilir.

Bankaların bilançolarında yüzde 60 olarak uygulanan TL dönüşüm oranı sınırı yüzde 57'ye indirildi

Yapılan değişiklikle bankaların bilançolarında yüzde 60 olarak uygulanan TL dönüşüm oranı sınırının yüzde 57'ye indirildiği, yüzde 60 ila yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli maddesinin talimattan çıkarıldığı aktarılan yazıda, menkul kıymet tesis oranının, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanının yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli olarak uygulanacağı bildirilerek şöyle dendi:

Bu fıkrada yer alan artırımlı ve indirimli oranlar, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve bir önceki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk Lirası paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanır.

Talimattan kaldırılan ifadeler

"Refinansman veya farklı bir isim altında kredinin faiz/kâr payı oranında artış yapılması yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilir. İlave kredi kullandırımı olmaksızın ve kredinin vadesi ötelenmeden sadece faiz/kâr payı oranında indirim yapılıyorsa yeni kredi olarak değerlendirilmez" ibaresinin çıkarıldığı talimattan savunma sanayi firmalarının, "savunma sanayi sektöründe faaliyet gösterdiklerini teşvik etmek üzere Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği üyesi olduklarını gösterir" belgeyi aracı bankaya ibraz etmeleri gerektiğine dair ifade de kaldırıldı.