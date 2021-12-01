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    Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

    Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

    Dolar kurunun 13,51 seviyesine kadar yükselmesinin ardından Merkez Bankası, piyasaya doğrudan müdahale ettiğini açıkladı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:46
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    Türkiye'nin düşük faiz politikasını uygulamaya başlamasının ardından döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlenme başladı.

    Hızla yükselen dolar, 13 liranın üzerinde seyrediyor.

    Bugün doların 13,51 seviyesine kadar gelmesinin ardından Merkez Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi.

    MERKEZ BANKASI: DOĞRUDAN MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

    DOLARIN TEPKİSİ

    Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından dolar, 13,51 seviyesinden 12,72'ye kadar geriledi.

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