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    Merkez Bankası'ndan ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin karar

    Bugün yayınlanan genelgeye göre yurda getirilen ihracat bedelinde 30 bin dolar olan terkin alt limiti 15 bin dolara düşürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 15:48
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    Merkez Bankası'ndan ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin karar

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha fazla ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. İhracatta 30 bin dolar olan terkin alt limiti, 15 bin dolara düştü.

    Kısa zaman önce ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarıldıktan sonra ihracat gelirleri ile ilgili ikinci karar geldi.

    25 Nisan'dan itibaren yürürlükte olacak

    Yurda getirilen ihracat bedelinde yapılan değişikli birlikte, 25 Nisan'dan itibaren 15 bin doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilecek.

    İhracat genelgesinde değişiklik yapıldı

    TCMB’nin 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “terkin” başlıklı 28’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan 30 bin ABD doları, Hazine ve Maliye Bakanlığının 21.04.2022 tarihli ve 1150193 sayılı yazısı üzerine Merkez Bankası tarafından 15 bin ABDdoları olarak değiştirildi.

    dolar

    Daha çok gelir yurda getirilmiş olacak

    Mevcut uygulamada 30 bin doların altındaki ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunlu değildi. Yeni düzenlemeyle söz konusu tutar 15 bin dolar düşürülmüş oldu. 25 Nisan'dan itibaren, 15 bin doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilecek.


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