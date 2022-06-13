Merkez Bankası’ndan ihracatçıya faiz indirimi

Merkez Bankası tarafından, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeler uzatılırken faizler de aşağı çekildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) ihracatçıya faiz indirimi uygulaması gündeme geldi.

Buna göre, Merkez Bankası, ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde değişikliğe giderek, vadeyi uzatıp, faizleri azalttı.

İhracatçı firmalar taahhütte bulunacak

Bloomberg'in haberine göre, firmalar, gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye, yüzde 30’unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.

TL reeskontun azami vadesi 360 gün olacak

Buna göre, TL reeskontun azami vadesi 360 gün, savunma sanayi için ise 720 gün olacak.

Merkez Bankası TL reeskont kredisi için faizi düşürdü

Buna göre Türk Lirası reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için ise 100 baz puan altında olacak.

Reeskont kredisi nedir

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, bankaya tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz kredisi programıdır.