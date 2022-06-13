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    Merkez Bankası’ndan ihracatçıya faiz indirimi

    Merkez Bankası tarafından, TL cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeler uzatılırken faizler de aşağı çekildi.
    • 13.06.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 16:19
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    Merkez Bankası’ndan ihracatçıya faiz indirimi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) ihracatçıya faiz indirimi uygulaması gündeme geldi.

    Buna göre, Merkez Bankası, ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredilerinde değişikliğe giderek, vadeyi uzatıp, faizleri azalttı.

    İhracatçı firmalar taahhütte bulunacak

    Bloomberg'in haberine göre, firmalar, gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB’ye, yüzde 30’unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt edecek.

    TL reeskontun azami vadesi 360 gün olacak

    Buna göre, TL reeskontun azami vadesi 360 gün, savunma sanayi için ise 720 gün olacak.

    Merkez Bankası TL reeskont kredisi için faizi düşürdü

    Buna göre Türk Lirası  reeskont faizleri, 90 gün vadeye kadar politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için 200 baz puan, 181-720 gün için ise 100 baz puan altında olacak.

    Merkez Bankası’ndan ihracatçıya faiz indirimi #1

    Reeskont kredisi nedir

    Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, bankaya tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz kredisi programıdır.


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