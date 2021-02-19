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Merkez Bankası'ndan iki yeni repo ihalesi

Merkez Bankası'ndan iki yeni repo ihalesi

TCMB miktar yöntemiyle 26 Şubat vadeli 65 milyar lira ve 2 Mart vadeli 20 milyar lira tutarında iki repo ihalesi açtı.