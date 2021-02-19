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    Merkez Bankası'ndan iki yeni repo ihalesi

    TCMB miktar yöntemiyle 26 Şubat vadeli 65 milyar lira ve 2 Mart vadeli 20 milyar lira tutarında iki repo ihalesi açtı.
    • AA
    • 19.02.2021 - 14:56
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    Merkez Bankası'ndan iki yeni repo ihalesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün yenilerini eklendi. Merkez Bankası tarafından 26 Şubat vadeli 65 milyar lira ve 2 Mart vadeli 20 milyar lira tutarında 2 repo ihalesi açtı.

    REPO İHALESİNİN FAİZ ORANI

    Miktar yöntemiyle gerçekleşen her iki repo ihalesinde de faiz oranı yüzde 17 olarak belirlendi

    Merkez Bankası ndan iki yeni repo ihalesi #1

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