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- Merkez Bankası'ndan iki yeni repo ihalesi
Merkez Bankası'ndan iki yeni repo ihalesi
TCMB miktar yöntemiyle 26 Şubat vadeli 65 milyar lira ve 2 Mart vadeli 20 milyar lira tutarında iki repo ihalesi açtı.
- AA
- 19.02.2021 - 14:56
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün yenilerini eklendi. Merkez Bankası tarafından 26 Şubat vadeli 65 milyar lira ve 2 Mart vadeli 20 milyar lira tutarında 2 repo ihalesi açtı.
REPO İHALESİNİN FAİZ ORANI
Miktar yöntemiyle gerçekleşen her iki repo ihalesinde de faiz oranı yüzde 17 olarak belirlendi