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    Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha

    Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha

    Dolar 17,14 ile rekor kırmasının ardından Merkez Bankası'ndan müdahale geldi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 14:07
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    Türkiye'nin düşük faiz yüksek ihracat temelli ekonomi modelini uygulamaya almasıyla beraber döviz kurlarında artış başladı.

    Bu kapsamda özellikle Aralık ayı başından itibaren kur hareketleri yukarı yönlü sert bir yükselişe girdi.

    Buna karşılık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da piyasalara satış yönünde müdahaleye başladı.

    DOLAR 17,14'Ü GÖRDÜ

    Bugün dolar kuru 17,14 TL'lik tarihi seviyeyi gördü. Bu yükselişin ardından TCMB piyasaya beşinci kez midahale etti.

    Müdahalenin ardından dolar kuru 16,50 seviyelerine kadar çekildi.

    Banka'dan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

    İLK MÜDAHALE 1 ARALIK'TA YAPILDI

    TCMB’nin müdahaleleri 1 Aralık'ta başlamıştı. Dolar kurunun 13,51'i görmesinin ardından müdahale edilmişti.

    TCMB'nin ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi.

    TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükselmişti.

    Merkez Bankası ndan kurlara bir müdahale daha #1

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