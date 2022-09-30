Merkez Bankası'ndan, liralaşmayı artıracak yeni karar

Merkez Bankası tüzel kişilerle ilgili daha önce dövizden TL mevduata geçişte destek verdiğini açıklamıştı; şimdi ise destek tarihinin kapsamını genişletecek bir karara imza attı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), liralaşma stratejisi doğrultusunda yeni bir karar verdi.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tebliğ, döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Döviz katılım fonu hesabının açılış tarihi uzatıldı

AA'nın haberine göre, değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk Lirası mevduata geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 30 Haziran'a kadar açılmış olması şartı, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Mevduatlar hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecek

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 dönemindeki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilebilecek.