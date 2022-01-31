Merkez Bankası’ndan Nureddin Nebati'ye ‘açık mektup’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "Açık Mektup" gönderdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yazdığı açık mektubu internet sitesinden yayınladı.

Mektupta son enflasyon raporunda tanıtılan Liralaşma Stratejisi'ne vurgu yapıldı.

MEKTUBUN AMACI ENFLASYON HEDEFİNE YÖNELİK

Merkez Bankası hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekliliği doğdu. Merkez Bankası bu mektubu, Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde yapılması gereken bir kural olduğu için oluşturdu.

"TÜRK LİRASINA ERİŞİMDE TÜRK LİRASI CİNSİ TEMİNAT VE ARAÇLAR ÖNCELİKLİ"

Merkez Bankası, TCMB likidite ve karşılık operasyonlarında Türk Lirası araçlara geçişin kademeli bir şekilde yönetilmesi konusunu dile getirerek “Para takas işlemlerinin toplam fonlama içerisindeki payının azaltılması başta olmak üzere, Türk Lirasına erişimde Türk Lirası cinsi teminat ve araçlar önceliklendirilecektir. Zorunlu karşılık politikalarında da bu ilke gözetilecektir.” dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR FİYAT İSTİKRARI İÇİN BAŞARI POTANSİYELİ HER ZAMANKİNDEN FAZLA"

Merkez Bankası yayınladığı mektupta, tüketici enflasyonunun 2021 yılı sonunda yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, “Fiyat istikrarını sağlayacak ve sürdürecek adımların başarısı için ekonomi politikaları arasındaki uyum ve toplumsal mutabakatın mümkün olan en geniş tabanda oluşturulması gereklidir. Bu bağlamda, sürdürülebilir fiyat istikrarı için başarı potansiyeli her zamankinden fazladır. Mali disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir.” denildi.