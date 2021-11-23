Merkez Bankası'ndan piyasaya repo ihalesiyle 37 milyar lira verildi

TCMB, repo ihalesiyle piyasaya Türk Lirası akışına bugün de devam etti. İhaleye 101 milyar 420 milyon liralık teklif geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 987 milyon lira verdi.

101 milyar 420 milyon liralık teklif gelen ihalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti

REPO İHALESİ NEDİR

Repo işlemleri, genellikle piyasada geçici likidite sıkışıklığı yaşandığı zaman, bankacılık sistemi likiditesinin kısıtlı bir süre için artırılması amacıyla yapılır. Bu çerçevede Merkez Bankası; açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan, ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle kıymet alır.

Bu süreçte, sözleşme tarihi, işlemin yapıldığı tarihtir. Söz konusu kıymet, işlem sırasında belirlenen fiyat üzerinden alınır. Kıymetin geri satım fiyatı, alış işleminin yapıldığı tarihte belirlenir. İşleme taraf kuruluş, işlem vadesinde kıymeti geri satın almayı taahhüt eder. Merkez Bankası net fonlaması, depo ve repo işlemlerinin toplamından oluşur.