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Merkez Bankası'ndan repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira

Merkez Bankası'ndan repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira

Merkez Bankası, para sıkılaştırma politikasının bir aracı olan repo ihalelerine bugün de yaklaşık 58 miyar lira ile devam etti.