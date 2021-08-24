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    Merkez Bankası'ndan repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira

    Merkez Bankası, para sıkılaştırma politikasının bir aracı olan repo ihalelerine bugün de yaklaşık 58 miyar lira ile devam etti.
    • AA
    • 24.08.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 17:59
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    Merkez Bankası'ndan repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 31 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 976 lira verdi.

    REPO İHALESİNDE BASİT FAİZ YÜZDE 19 OLDU

    Merkez Bankası'nın ihalesine 153 milyar 625 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası ndan repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira #1

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