Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri yayınlandı! Merkez Bankası'ndan TL açıklaması TCMB tarafından yayınlanan Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri'nde Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ve aylık fiyat artışları ile ilgili bir açıklama yapıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri yayınlandı.

Merkez Bankası, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğiliminin yavaşlayarak da olsa sürdüğünü, üretici yıllık enflasyonunun temelde enerji fiyatları kaynaklı baz etkisiyle düşüş kaydettiğinin bilgisini verdi.

TCMB Türk Lirası ile ilgili şu açıklamada bulunarak Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıfladığı bilgisi verildi. Ayrıca aylık fiyat artışlarının hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşladığı duyuruldu.

"Eylül ayında kirada süregelen yükseliş eğilimi güçlendi"

Merkez Bankası, eylül ayı fiyat gelişmelerinde tüketici fiyatlarının eylül ayında yüzde 4,75 oranında yükseldiğini, yıllık enflasyonun 2,59 puan artışla yüzde 61,53 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamış, aylık fiyat artışları hizmetler ile alkol-tütün dışında kalan gruplarda yavaşlamıştır. Hizmet grubunda hakim olan dönemsel fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme davranışları neticesinde güçlü fiyat artışları genele yayılan bir şekilde devam etmiştir. Eylül ayında üniversite ücreti, okul servisi ve yurt ücreti gibi eğitimle bağlantılı kalemler yüksek fiyat artışları ile öne çıkarken kirada süregelen yükseliş eğilimi güçlenmiştir.

Fiyat gruplarındaki artış

Enerji grubu fiyat artışında başta ham petrol olmak üzere enerji emtia fiyatlarındaki gelişmeler etkili olmuştur. Gıda grubunda genele yayılan fiyat artışları devam etmekle birlikte, aylık fiyat artışı ekmek ve tahıllar ile sebze fiyatları öncülüğünde son iki aya kıyasla yavaşlama kaydetmiştir. Temel mal grubunda aylık enflasyon daha ılımlı bir görünüm arz ederken, dayanıklı mal alt grubunda otomobil fiyatlarının yataya yakın seyrettiği ancak beyaz eşya ve mobilyada yüksek fiyat artışlarının devam ettiği gözlenmiştir.

"Üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi yavaşladı"