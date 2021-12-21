Merkez Bankası'ndan TL mevduatlı döviz satımıyla ilgili açıklama

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihale takvimi kamuoyu ile paylaşılacak" denildi.

Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türk lirası mevduatlı döviz satımı ile ilgili açıklama yaptı.

TAKVİMİN PAYLAŞILACAĞINI DUYURDU

İhale ile ilgili takvimin kamuoyu ile paylaşılacağının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir.

1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak olup firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecektir.

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP’ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletebilecektir."