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- Merkez Bankası'nın 1 Aralık piyasa müdahalesi miktarı açıklandı
Merkez Bankası'nın 1 Aralık piyasa müdahalesi miktarı açıklandı
Merkez Bankası 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldı.
- AA
- 22.12.2021 - 10:21
- Güncelleme : 22.12.2021 - 10:31
Son dönemde döviz kurlarındaki tarihi artışlar Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri haline geldi.
Türkiye'nin düşük faiz yüksek istihdam anlayışıyla girdiği yeni yol, döviz kurundaki yükselişe neden oldu.
1 ARALIK'TA 844 MİLYON DOLAR SATILDI
Bu kapsamda Türk lirasının değerini korumakla görevli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da kur yükselişlerinde 1 Aralık tarihinden itibaren piyasalara satış yönünde müdahale etti.
Bu müdahale tutarlarına ilişkin bilgilendirme yapan banka, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığını açıkladı.