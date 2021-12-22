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    Merkez Bankası'nın 1 Aralık piyasa müdahalesi miktarı açıklandı

    Merkez Bankası 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldı.
    • AA
    • 22.12.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 10:31
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    Merkez Bankası'nın 1 Aralık piyasa müdahalesi miktarı açıklandı

    Son dönemde döviz kurlarındaki tarihi artışlar Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri haline geldi.

    Türkiye'nin düşük faiz yüksek istihdam anlayışıyla girdiği yeni yol, döviz kurundaki yükselişe neden oldu.

    1 ARALIK'TA 844 MİLYON DOLAR SATILDI

    Bu kapsamda Türk lirasının değerini korumakla görevli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da kur yükselişlerinde 1 Aralık tarihinden itibaren piyasalara satış yönünde müdahale etti.

    Bu müdahale tutarlarına ilişkin bilgilendirme yapan banka, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığını açıkladı.

    Merkez Bankası nın 1 Aralık piyasa müdahalesi miktarı açıklandı #1

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