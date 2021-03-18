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Merkez Bankası'nın 18 Mart faiz kararı
Merkez Bankası, saatler 14.00'ı gösterirken merakla beklenen faiz kararını açıklayacak.
- AA & Ensonhaber
- 18.03.2021 - 09:53
Piyasalar gözünü Merkez Bankası'na çevirdi.
AÇIKLAMA SAATİ: 14.00
Son iki toplantısında faizleri yüzde 17 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, yeni kararını saatler 14.00'ü gösterirken açıklayacak.
SON 2 TOPLANTIDAN 'SABİT TUTMA' KARARI ÇIKTI
Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimlerinin ardından yüzde 10 seviyelerinde olan faiz oranı art arda yapılan artışlarla yüzde 17 seviyesine geldi.
Merkez Bankası, son 2 toplantıda da faizi sabit tutmuştu.