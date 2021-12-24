Merkez Bankası'nın 3 Aralık piyasaya müdahale miktarı belli oldu

Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye'de son dönemde döviz kurlarında yaşanan tarihi yükseliş ekonomi gündemine damga vurdu.

Düşük faiz yüksek ihracat dorultusunda yaşanan gelişmelerle döviz kurları dolarda 18 TL, euroda 20 TL'yi geçti.

Bu yükselişlerde Merkez Bankası, piyasalara istikrarı sağlamak için satış yönünde 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık'ta olmak üzere müdahale etmişti.

İKİNCİ MÜDAHALE 504 MİLYON DOLAR

1 Aralık'tan itibaren yapılan 5 müdahalenin ilkinde, 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.

Bugün, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarı da açıklandı.

Buna göre ikinci müdahalede 504 milyon dolar satış yapıldığı açıklandı.