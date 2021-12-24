Euro
13.0973
2.06%
Dolar
11.5452
2.26%
Altın
672.0030
2.34%
Borsa
1,824.91
1.09%
Bitcoin
596.479
1.34%
BTXN Coin
38.46
-0.51%
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Merkez Bankası'nın 3 Aralık piyasaya müdahale miktarı belli oldu

    Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 24.12.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası'nın 3 Aralık piyasaya müdahale miktarı belli oldu

    Türkiye'de son dönemde döviz kurlarında yaşanan tarihi yükseliş ekonomi gündemine damga vurdu.

    Düşük faiz yüksek ihracat dorultusunda yaşanan gelişmelerle döviz kurları dolarda 18 TL, euroda 20 TL'yi geçti.

    Bu yükselişlerde Merkez Bankası, piyasalara istikrarı sağlamak için satış yönünde 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık'ta olmak üzere müdahale etmişti.

    İKİNCİ MÜDAHALE 504 MİLYON DOLAR

    1 Aralık'tan itibaren yapılan 5 müdahalenin ilkinde, 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.

    Bugün, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarı da açıklandı.

    Buna göre ikinci müdahalede 504 milyon dolar satış yapıldığı açıklandı.

    Merkez Bankası nın 3 Aralık piyasaya müdahale miktarı belli oldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir