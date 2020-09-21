Merkez Bankası'nın faiz artırması beklenmiyor

AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına yönelik yaptığı piyasa beklenti anketine katılan, 27 ekonomistin 23'ü faiz artırımı beklemediklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında vereceği kararla ilgili ekonomistlere yönelik olaraks bir anket çalışması düzenlendi.

EKONOMİSTLER, POLİTİKA FAİZİ SABİT BIRAKILACAK GÖRÜŞÜNDE

AA Finans'ın TCMB'nin düzenleyeceği PPK'toplantısında alınanan karara ilişkin ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

FAİZİN ARTACAĞINI SAVUNAN 4 EKONOMİSTİN BEKLENTİSİ İSE 50-150 BAZ ARASINDA

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı.

MERKEZ BANKASI BİR SÜREDİR FAİZ ARTIRMIYOR

20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.