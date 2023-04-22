Merkez Bankası'nın faiz kararı 27 Nisan'da TCMB Para Politikası Kurulu, yayınlanan takvime göre nisan ayı toplantısını 27 Nisan'da yapacağını açıklamıştı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında düzenlenecek toplantının ardından 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Şubat ayında “deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için” faizi 50 baz puan indiren Merkez Bankası mart toplantısında bir haftalık repo faizini yüzde 8,5’te sabit tutmuştu.

Merkez Bankası'nın 19 Nisan'da yayınladığı "piyasa beklenti anketine" göre de faizin yine 8,5 olarak tutulacağı tahmin ediliyor.

"Para politikası duruşu yeterli"

Bir önceki toplantı sonrasındaki toplantı özetinde, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak, deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşü paylaşılmıştı.

Yine aynı metinde depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceği de açıklanmıştı.

Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takvimine göre 4 Mayıs'ta da enflasyon raporu paylaşılacak.