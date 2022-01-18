Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Dolar/TL, 13,5 etrafında oldukça yatay bir seyir izlerken yatırımcılar da Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı politika faiz kararına odaklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki faiz kararı, piyasalarda takip edilecek en önemli gündem maddesi. Reuters anketinde bir katılımcı faiz indirimi beklerken, diğer katılımcıların tamamı politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulacağını öngördü.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ENFLASYON BELİRGİNLEŞECEK

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre enflasyondaki yükselişin önümüzdeki aylarda belirginleşmesi bekleniyor.

Bankacıların hesaplamalarını da içeren anket verilerine göre yıllık enflasyon ocakta yüzde 42,5, şubatta yüzde 45,5 ve martta yüzde 47 olarak şekillendi.

ENFLASYON YÜKSEKLİĞİ DOLAR/TL'Yİ BASKILIYOR

TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi dolar/TL'de en büyük endişe kaynağı.

Dolar/TL bu sabah saat 08.48'de 13.45/13.47 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 15.33/15.36 seviyesindeydi.