Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor! Anketler artışı işaret ediyor Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta açıklanacak politika faizi kararı ile ilgili katılımcı anketi yüzde 17,56 beklerken AA Finans'ın anketinden ise 19,25 sonucu çıktı.

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Yurt içinde gelecek hafta gözler perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

Politika faizi şu anda yüzde 8,5 olarak uygulanıyor.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 17,56 oldu.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

Geçen hafta açıklananan ekonomik veriler

Geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı nisanda 5 milyar 404 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 480 milyon dolarlık açık oluştu.

Türkiye genelinde konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu.

Konut Fiyat Endeksi (KFE) de nisanda aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 121,3 artışla 847,4 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen hafta BIST 100 endeksi yüzde 2,68 düşüşle 5.475,48 puandan kapandı.

Dolar/TL ise haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,1 altında 23,6197'den tamamladı.

Moody's'in Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Moody's'in takviminde Türkiye için bu yılın ikinci olası değerlendirme tarihi 15 Aralık olarak yer alıyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.