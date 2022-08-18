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    Merkez Bankası'nın faiz kararı dünya basınında

    TCMB'nin sürpriz faiz indirim kararı, dünyada yankılandı. Türkiye'nin, piyasaları şaşırttığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili daha önce yaptığı açıklama hatırlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 14:50
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    Merkez Bankası'nın faiz kararı dünya basınında

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bir süredir yüzde 14'te sabit tuttuğu faiz oranını, son düzenlenen toplantıda yüzde 13'e indirme kararı aldı.

    Bankanın kararının ardından, döviz kurunda yukarı yönlü hareketlilik yaşanırken, dolar 18,11 TL, euro da 18,46 seviyelerini gördü.

    Bloomberg, "yüzde 14'te sabit bırakılacak" diyordu

    Daha önce Türkiye'nin faizi yüzde 14'te sabit bırakacağına ilişkin görüşlerin yer aldığı bir habere imza atan Bloomberg, "Türkiye, şok faiz indirimi yaptı" dedi.

    "Erdoğan, faiz indirimi sözü verdi"

    TCMB'nin yedi aylık bir aradan sonra faizde düşüşe gitme yönünde karar verdiği aktarıldı.

    Haberde, "Ekonomistler değişiklik beklemiyordu ama Erdoğan faiz indirimi sözü verdi." denildi.

    Merkez Bankası nın faiz kararı dünya basınında #1

    CNBC: Türkiye, piyasaları şaşırttı

    CNBC, faizde aşağı yönlü değişiklik kararıyla ilgili olarak, "Türkiye, faiz indirimi ile piyasaları şaşırttı" başlığını kullandı.

    Haberde, "Son yedi aydır yüzde 14 olan politika faizi, dünyadaki diğer merkez bankalarının yaptıklarının aksine yüzde 13'e düşürüldü." şeklinde ifadeye verildi.

    Merkez Bankası nın faiz kararı dünya basınında #2

    Reuters: Sürpriz faiz indirimi

    "Türkiye Merkez Bankası, büyümeyi sürdürmek için şok faiz indirimi gerektiğini söyledi" ifadesiyle haberi servis eden Reuters, gelişmenin "sürpriz" olduğunu yazdı.

    Bankanın açıklamasına işaret edilerek, jeopolitik riskin arttığı bir dönemde ekonomik büyümeyi sağlamak ve istihdamı sürdürmek için faiz indiriminin gerekli olduğu yönündeki bilgi paylaşıldı.

    Merkez Bankası nın faiz kararı dünya basınında #3

    Financial Times: Beklenmedik indirim

    Financial Times, "Türkiye, 100 baz puanlık faiz indirimiyle şaşırttı" diyerek okurlarının karşısına çıktı.

    TCMB'nin, faizi yüzde 14'te sabit tutmasının öngörüldüğü şeklindeki beklentilere dikkat çekildi. Söz konusu haberden, "beklenmedik indirim" diye bahsedildi.

    Bankanın, "Sanayi üretimindeki büyüme ivmesini korumak için finansal koşulların destekleyici kalması önemli." dediği kaydedildi.

    Merkez Bankası nın faiz kararı dünya basınında #4


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