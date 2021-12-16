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    Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım

    Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 07:24
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    Türkiye'de gündem, döviz kurunda art arda yaşanan spekülatif artış ve enflasyon oranları...

    Özellikle dolar kurunda yaşanan ani yükseliş birçok ürünün fiyatında fahiş zamlara neden olurken, Merkez Bankası'nın da art arda fazi indirimleri döviz kurunda dalgalı bir seyir oluşturdu.

    SAAT 14.00'TE

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ise, yılın son faiz kararı için bugün bir araya geliyor. Kurul Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

    Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak

    İNDİRİM BEKLENİYOR

    Kurul, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.  Ekonomistler bu toplantıda da faizlerde indirim olabileceğini belirtiyor.

    Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.

    Karar metninde, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

    Merkez Bankası nın faiz kararı için geri sayım #1

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