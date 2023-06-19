Merkez Bankası'nın faiz kararına uzman yorumu: Doların düşmesini bekliyorum 22 Haziran'da açıklanacak olan faiz kararıyla ilgili trader Cihan Kasal, olası sonuçları açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla birlikte Kasal, doların sert bir düşüş yaşayabileceğini söyledi.

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da yapacağı faiz kararında. Para Politikası Kurulunun alacağı karar neticesinde ne gibi sonuçlar meydana geleceği ise merak konusu. Podcat kanalında her hafta yayınlanan "Cihan Kasal ile Ekonomix" podcast'inde trader Cihan Kasal, piyasalara ilişkin yorumlarını dinleyicileriyle paylaşıyor. Bu haftaki bölümde ise Kasal, Merkez Bankası'nın 22 Haziran'da açıklayacağı faiz kararını ele aldı. Faiz artırım kararı ile dolar, euro ve altında sert düşüşler yaşanabileceğini belirten Kasal, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. 19 Haziran 2023 tarihli podcast'i dinlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayarak bölümün tamamını dinleyebilir. SPOTIFY'DA DİNLEMEK İÇİN TIKLA APPLE PODCAST'TE DİNLEMEK İÇİN TIKLA