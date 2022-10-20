Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalardaki son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti. Kararın ardından döviz ve altın rakamlarında sert iniş ya da çıkışlar görülmedi.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (PKK) ekim ayı faiz kararını açıkladı. Karar göre politika faizi yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekildi.

Karar öncesinde dolar 18.6018 lira, euro 18,2209 lira ve sterlin ise 20.8618 lira olarak işlem görüyordu.

Serbest piyasada altın fiyatları ise gram altın 978 liradan, çeyrek altın 1.617 liradan, Cumhuriyet altını 6 bin 588 liradan, tam altın 6 bin 468 liradan ve yarım altın ise 3 bin 234 liradan satılıyordu.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum

Döviz piyasasında son durum:

Dolar satış fiyatı 18.5954

euro satış fiyatı. 18.3005 lira

Sterlin satış fiyatı: 20.9052 lira

Serbest piyasada altın fiyatlarında son durum: