Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra euro ve dolarda gerileme

TCMB'nin faiz kararının ardından dolar 7,70 TL'den 7,51'e, euro da 9.15 TL'den 8.88'e geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ve hukukta reform açıklamaları ve ekonomi yönetimindeki isim değişikliklerinden sonra ilk adım bugün geldi.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 475 baz puanlık artışla yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir" denildi.

DOLAR VE EURO'DA SERT DÜŞÜŞ

TCMB'nin faiz açıklamasının hemen ardından dolar ve euro kurlarında sert düşüşler yaşandı.

Açıklama öncesi 7.70 - 7.72 lira seviyelerinde olan dolar, açıklamanın ardından 7.51 liraya kadar gerilerken, euro 9.15 liradan 8.88 liraya kadar, sterlin de 10.22 liradan 9.95 liraya kadar geriledi.

Şu sıralar dolar 7.61 TL'den, euro ise 9.02 TL'den işlem görüyor

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