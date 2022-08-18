Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalar

Merkez Bankası faizi yüzde 13'e indirince dolar 18,11 liraya kadar çıktı.

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

8 ay sonra sürpriz bir karara imza atan Merkez Bankası, faizleri yüzde 14'ten yüzde 13'e düşürdü.

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yer alan, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." ifadeleri dikkat çekti.

Döviz kurları nasıl tepki verdi

Merkez Bankası'nın kararı öncesinde; dolar 17,97 seviyesindeydi.

Karar açıklanınca dolar 18 liranın üzerine tırmandı ve 18,11'i gördü.

Euro ise 18,09'dan 18,47 seviyesini çıktı.