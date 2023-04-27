Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra piyasalar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yayınladı.
Politika faizi yüzde 8,5 olarak sabit bırakıldı.
Bu sonuç piyasanın beklentilerine paralel bir sonuç olarak piyasaya şöyle yansıdı:
Döviz
Güne başlangıç rakamı / Veri açıklandıktan sonraki rakam
Dolar 19,4330 lira / 19.4298 lira
Euro 21,5039 lira / 21.4952 lira
Sterlin 24,2756 lira / 24.2823 lira
Altın
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın
Güne başlangıç rakamı / Veri açıklandıktan sonraki rakam
Gram altın 1.248 lira / 1.249 lira
Çeyrek altın 2 bin 63 lira / 2 bin 64 lira
Cumhuriyet altını 8 bin 409 lira / 8 bin 411 lira
Tam altın 8 bin 255 lira / 8 bin 258 lira
Yarım altın 4 bin 127 lira / 4 bin 129 lira