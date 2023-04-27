Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra piyasalar Merkez Bankası'nın politika faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 8,5'te sabit bırakıldı. Verinin piyasaya etkisi merak ediliyor.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yayınladı.

Politika faizi yüzde 8,5 olarak sabit bırakıldı.

Bu sonuç piyasanın beklentilerine paralel bir sonuç olarak piyasaya şöyle yansıdı:

Döviz

Güne başlangıç rakamı / Veri açıklandıktan sonraki rakam

Dolar 19,4330 lira / 19.4298 lira

Euro 21,5039 lira / 21.4952 lira

Sterlin 24,2756 lira / 24.2823 lira

Altın

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın

Güne başlangıç rakamı / Veri açıklandıktan sonraki rakam

Gram altın 1.248 lira / 1.249 lira

Çeyrek altın 2 bin 63 lira / 2 bin 64 lira

Cumhuriyet altını 8 bin 409 lira / 8 bin 411 lira

Tam altın 8 bin 255 lira / 8 bin 258 lira

Yarım altın 4 bin 127 lira / 4 bin 129 lira