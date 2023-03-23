Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra piyasalar

Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı politika faizi kararının ardından gözler piyasalara yöneldi.
Döviz
Güne başlangıç rakamı / Veri öncesindeki rakam / veri açıklandıktan sonraki rakam
Dolar 19,0476 lira / 19.0464 lira / 19.032 lira
Euro 20,7751 lira / 20,73,29 lira / 20,7346 lira
Sterlin 23,4972 lira / 23,4608 lira / 23,4579 lira
Altın
Altının onsu 1.976 dolardan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın
Güne başlangıç rakamı / Veri öncesindeki rakam / veri açıklandıktan sonraki rakam
Gram altın 1.210 lira / 1.211 lira / 1.210 lira
Çeyrek altın 1.999 lira / 2 bin 2 lira / 1.999 lira
Cumhuriyet altını 8 bin 146 lira / 8 bin 157 lira / 8 bin 146 lira
Tam altın 7 bin 997 lira / 8 bin 9 lira / 7 bin 997 lira
Yarım altın 3 bin 998 lira / 4 bin 4 lira / 3 bin 998 lira