Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra piyasalar
Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı politika faizi kararının ardından gözler piyasalara yöneldi.

Döviz

Güne başlangıç rakamı /  Veri öncesindeki rakam / veri açıklandıktan sonraki rakam

Dolar 19,0476 lira / 19.0464 lira / 19.032 lira

Euro 20,7751 lira / 20,73,29 lira / 20,7346 lira

Sterlin 23,4972 lira / 23,4608 lira / 23,4579 lira

Altın

Altının onsu 1.976 dolardan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın

Güne başlangıç rakamı /  Veri öncesindeki rakam / veri açıklandıktan sonraki rakam

Gram altın 1.210 lira / 1.211 lira / 1.210 lira

Çeyrek altın 1.999 lira / 2 bin 2 lira / 1.999 lira

Cumhuriyet altını 8 bin 146 lira / 8 bin 157 lira / 8 bin 146 lira

Tam altın 7 bin 997 lira / 8 bin 9 lira / 7 bin 997 lira

Yarım altın 3 bin 998 lira / 4 bin 4 lira / 3 bin 998 lira 