Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yayınladı. Merkez Bankası politika faizini yüzde 8,5’te sabit tuttu. Verinin piyasaya etkisi merak ediliyor.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı politika faizi kararının ardından gözler piyasalara yöneldi.

Döviz

Güne başlangıç rakamı / Veri öncesindeki rakam / veri açıklandıktan sonraki rakam

Dolar 19,0476 lira / 19.0464 lira / 19.032 lira

Euro 20,7751 lira / 20,73,29 lira / 20,7346 lira

Sterlin 23,4972 lira / 23,4608 lira / 23,4579 lira

Altın

Altının onsu 1.976 dolardan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın

Güne başlangıç rakamı / Veri öncesindeki rakam / veri açıklandıktan sonraki rakam

Gram altın 1.210 lira / 1.211 lira / 1.210 lira

Çeyrek altın 1.999 lira / 2 bin 2 lira / 1.999 lira

Cumhuriyet altını 8 bin 146 lira / 8 bin 157 lira / 8 bin 146 lira

Tam altın 7 bin 997 lira / 8 bin 9 lira / 7 bin 997 lira

Yarım altın 3 bin 998 lira / 4 bin 4 lira / 3 bin 998 lira