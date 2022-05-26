Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Mayıs 2022 faiz kararı açıklandı. Faiz kararı altın fiyatları, döviz kurları ve Borsa İstanbul'daki seyir için önem taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), mayıs ayı toplantısını yaptı.

Toplantı sonucu alınan kararda, politika faizi yüzde 14 düzeyinde sabit tutuldu.

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararının ardından gözler piyasalardaki son duruma çevrildi.

Faiz kararı öncesi piyasalarda son durum

Merkez Bankası'nın kararından önce dolar 16,410 lira, euro 17,580 lira, sterlin 20,661 liradaydı.

Serbest piyasadaki altın değeri açıklama öncesinde gram altın 973 lira, çeyrek altın 1.609 lira, Cumhuriyet altını 6 bin 553 lira, tam altın 6 bin 434 lira ve yarım altın 3 bin 216 liradaydı.

Kararın ardından ne oldu?

Faizin yüzde 14'te sabit tutulmasının ardından dolar 16,38'e, euro da 17,55 liraya düştü.

Sterlin ise 20,64 lirayla yükselişe geçti.

Son olarak faiz kararı sonrası gram altın 972,55 lira, çeyrek altın 1601 lira, Cumhuriyet altını ve tam altın 6 bin 385 lira, yarım altın ise 3 bin 211 lira oldu.