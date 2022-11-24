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Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara etkisi

Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara etkisi

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 150 baz puan düşürerek yüzde 9 olarak açıkladı ve ardından serbest piyasada döviz ve altın fiyatları şekillendi.