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- Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara etkisi
Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara etkisi
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 150 baz puan düşürerek yüzde 9 olarak açıkladı ve ardından serbest piyasada döviz ve altın fiyatları şekillendi.
- Haber Merkezi
- 24.11.2022 - 14:22
- Güncelleme : 24.11.2022 - 14:47
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanan faiz kararının piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusuydu.
Piyasalarda değişiklik yaşanmadı
Merkez Bankası'nda beklentiler doğrultusunda 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 150 baz puan indirildilerek yüzde 9'a gerileyince, serbest piyasaların ilk tepkisi de yatay yönde oldu.
Döviz
Dolar: 18.6326 lira
Euro: 19.4033 lira
Sterlin: 22.5991 lira
Altın
Gram altın: 1.052 lira
Çeyrek altın: 1.738 lira
Cumhuriyet altını: 7 bin 082 lira
Tam altın: 6 bin 953 lira
Yarım altın: 3 bin 476 lira