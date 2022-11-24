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    Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara etkisi

    Merkez Bankası, politika faizini yüzde 150 baz puan düşürerek yüzde 9 olarak açıkladı ve ardından serbest piyasada döviz ve altın fiyatları şekillendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 14:47
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    Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalara etkisi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında açıklanan faiz kararının piyasaları nasıl etkileyeceği merak konusuydu.

    Piyasalarda değişiklik yaşanmadı

    Merkez Bankası'nda beklentiler doğrultusunda 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı 150 baz puan indirildilerek yüzde 9'a gerileyince, serbest piyasaların ilk tepkisi de yatay yönde oldu.

    Döviz

    Dolar: 18.6326 lira

    Euro: 19.4033 lira

    Sterlin: 22.5991 lira

    Merkez Bankası nın faiz kararının piyasalara etkisi #1

    Altın

    Gram altın: 1.052 lira

    Çeyrek altın: 1.738 lira

    Cumhuriyet altını: 7 bin 082 lira

    Tam altın: 6 bin 953 lira

    Yarım altın: 3 bin 476 lira


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