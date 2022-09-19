Merkez Bankası'nın faizi 13'te sabit bırakması bekleniyor

TCMB, faiz kararını perşembe günü yapacağı toplantıda verecek. Toplantı öncesinde faizle ilgili tahminler gelmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararı, 22 Eylül 2022 Perşembe günü belli olacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekilmişti.

Anketler politika faizinin sabit kalacağı görüşünde birleşiyor

Toplantı öncesinde politika faizinin ne kadar olacağına dair tahminler, faizin yüzde 13'te sabit bırakılacağına işaret ediyor.

Merkez Bankası'nın piyasa anketi de AA Finans'ın 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan anketi de bu fikri destekliyor.

Politika faizinde 100 baz ya da 50 baz puanlık indirim bekleyen ekonomist de var



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 13'te sabit bırakılacağını tahmin etti. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.

Yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 13 oldu

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.