Merkez Bankası'nın faizi artımına Deutsche Bank yorumu

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Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin altında kalan faiz artışı sonrasında bir analizi yayınladı.

Deutsche Bank, TCMB’nin daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyduğunu belirterek, Türkiye’de enflasyonun mevcut şartlarda yıl sonunda yüzde 50’ye yaklaşacağını öngördü.

Banka stratejisti Christian Wietoska tarafından cuma günü yayınlanan raporda TCMB’nin faiz kararı açıklamasında doğru tespitler yer aldığı belirtildi.

Buna karşın yapılan faiz artışının beklenmediğini aktardı.

Bankanın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Faiz kararını takiben kur hareketinin gösterdiği üzere şahin açıklama yatırımcıları ikna etmeye yeterli olmadı. Birçok değişken düşünüldüğünde mevcut durumda tahmin edilmesi imkansız olsa da yıl sonuna kadar yüzde 25 (veya üstünde) faizde kalınması gerektiğine inanıyoruz. Nihai faiz tahminimiz yüzde 27 ile değişmedi.