Merkez Bankası'nın kararı sonrası piyasanın durumu

TCMB beklentiler doğrultusunda politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkartırken, para politikasında sadeleşmenin sinyallerini verdi. Bu durum da piyasalarda yankı buldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası BIST 100 endeksi yükselişe geçerken, döviz kurları ve altın fiyatları düşüş gösterdi.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara artan ilginin, TCMB'nin beklentiler doğrultusundaki adımları ile devam ettiğini kaydetti.

BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELDİ

Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.307 puana kadar çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 14.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.306 seviyesinde bulunuyordu.

DOLAR/TL 7,5160'A KADAR GERİLEDİ

Dolar/TL, TCMB'nin kararı öncesinde bulunduğu 7,71 seviyesinden sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5160'a kadar geriledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 7,6190 seviyesinde dengelenirken, euro/TL ise yüzde 1,6 düşüşle 9,0070'ten işlem görüyor.

ALTININ GRAM FİYATI DOLAR KURUNDAKİ DÜŞÜŞE PARALEL GERİLEDİ

Altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerileyerek, kararın hemen sonrasında 449,3 lirayı gördü. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 456 lira seviyesinde bulunuyor.